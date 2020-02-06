Харитонов — о бое с Родригесом: разукрасим перед карнавалом, чтоб приехал красивым

Российский боец Сергей Харитонов поделился ожиданиями от боя с бразильцем Фернандо Родригесом, который 23 февраля состоится в Беларуси.



«Для меня это достаточно серьёзный соперник. Может быть, в рейтингах он не так высоко, но парень опасный. Он любит бить оверхендом. Непредсказуемый. Выносливый. Будет непросто, но мы всё сделаем для того, чтобы победить, однозначно.



Поражения Родригеса? Он же не просто вышел и упал. Он бился и показывал и результат. Кроме того, он выигрывал KSW. Непростой парень, моложе меня.



Разукрасим перед карнавалом, чтоб приехал красивым. В Бразилию должен ехать смачно.



Бразильцы непростые, волевые, будет жарко и интересно. Будет противостояние Россия – Бразилия. Я уважаю их как бойцов, но у нас будет война. На ринге будем биться за пояс чемпиона мира как настоящие воины, пощады не будет. Будет жаркое и яркое противостояние. Только вперёд! Мы будем готовы на все сто процентов», — приводит слова Харитонова «Рен ТВ».