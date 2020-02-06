Кушиташвили будет учить английский с помощью соседей по камере

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, снова поделился информацией о буднях своего пребывания в СИЗО. Кушиташвили был переведён в четырёхместную камеру. Спортсмен подчеркнул, что будет изучать английский язык с помощью сокамерников.

Ранее Кушиташвили сообщил, что читает книгу «Двенадцать стульев», однако ему не разрешили забрать её с собой после перевода из карантинной камеры. От получения книги в тюремной библиотеке спортсмен отказался.



«Нет, не надо, я теперь английский буду учить с помощью соседей по камере. Да и книг в камере хватает», — приводит слова Георгия Кушиташвили RT на русском.



Кроме того, боксёр сообщил, что ждёт зачисления средств на свой лицевой счёт, чтобы иметь возможность оплачивать занятия в спортивной комнате с тренажёрами.



В камере Кушиташвили есть телевизор и холодильник.



Напомним, 3 февраля суд заключил Кушиташвили, которого обвиняют в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, под стражу до 1 апреля. По версии следствия, двукратный чемпион России по боксу незаконно приобрёл около 0,61 грамма кокаина, а при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос. Вместе с Кушиташвили был задержан и другой боксёр — Овик Оганесян, однако сообщалось, что он проходит по делу как свидетель.