Тренер Фьюри ждёт от Тайсона досрочной победы над Уайлдером
Шугар Хилл, тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, признался, что хотел бы видеть досрочную победу подопечного в противостоянии с Деонтеем Уайлдером. Напомним, повторная встреча Фьюри и Уайлдера состоится 22 февраля.
«В первом бою Тайсон рискнул и дал довести дело до подсчёта очков. Он не хочет повторять этот опыт, точно так же, как не хочу этого и я. Эммануэль Стюард всегда учил меня, что побеждать нужно досрочно. Это единственный способ, когда ты знаешь, что у тебя не отберут победу.
Как бы то ни было, считаю, что в первом бою Фьюри наработал на победу, даже невзирая на два нокдауна. Но я не взбешён судейскими оценками, потому что я всегда советую не оставлять всё на усмотрение судей», — приводит слова Boxingnews24.
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