Исмаилов — А. Емельяненко: Саша, я тоже романтик

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко. Последний на своей странице в «Инстаграме» выложил ролик, в котором критикует Исмаилова за ряд высказываний, а также обещает бить Магомеда с «обеих рук».
«Саша, я тоже романтик. Знаешь что? Ты лучше завтра романтично соберись на пресс-конференцию. А там, я думаю, мы все вопросы с тобой порешаем», — сказал Исмаилов.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».
Напомним, 7 февраля состоится первая пресс-конференция, посвящённая противостоянию Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Их встреча состоится на апрельском турнире ACA в Москве и станет главным событием вечера.
Напомним, предыдущий бой Александр Емельяненко провёл по правилам бокса и нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
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