Журналист Кашин снова неуважительно отозвался о Нурмагомедове

Российский политический журналист Олег Кашин назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова авторитетом малокультурных слоёв российского общества. Напомним, ранее журналист выразил мнение, что Нурмагомедов дискредитирует Россию на мировой арене, а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.
«Хабиб – лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и таких не очень, что называется, высококультурных слоёв российского общества. Этнически очевидно, что они привязаны к Северо-Кавказскому федеральному округу. Это данность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Не только Хабиб и не только этот вид спорта с этим связаны.
Есть вторая фигура, также важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который также знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и соответственно этими своими бесноватыми поклонниками, которые, чувствуя силу, ведут себя довольно нагло с теми людьми, за которыми такой силы нет.
Станет ли Хабиб новым дагестанским Кадыровым? После назначения главы Калмыкии (в сентябре республику возглавил бывший кикбоксёр Бату Хасиков. – Прим. «Чемпионата») я не удивлюсь, если завтра главой Дагестана назначат Хабиба. Поскольку он фигура меганародная, знаменитый герой, то он может стать лидером не только региона, но и как раз тех людей, которым не хватает крепкой руки», — сказал Кашин в интервью Александру Лютикову на его YouTube-канале.
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