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Красавица из UFC Александра Албу стала брюнеткой. Фото

Красавица из UFC Александра Албу стала брюнеткой. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

29-летняя Александра Албу, выступающая в UFC, радикально сменила имидж, покрасив волосы в чёрный цвет. Об этом стало известно из «сториз» «инстаграма» спортсменки.

Александра Албу

Александра Албу

Фото: https://www.instagram.com/stitchalbu/

Александра Албу

Александра Албу

Фото: https://www.instagram.com/stitchalbu/

Фото Албу в более привычном образе можно посмотреть в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Последний бой Албу провела в октябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре. Александра вышла в октагон с представительницей Таиланда Конклак Суфисарой и потерпела поражение раздельным решением судей.

Албу дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году. Всего на её счету три победы и два поражения в MMA.

Ранее Албу объяснила, зачем показывает откровенные фото в «Инстаграме».

Красавица из UFC объяснила, зачем показывает откровенные фото в «Инстаграме»
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