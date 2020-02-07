Красавица из UFC Александра Албу стала брюнеткой. Фото

29-летняя Александра Албу, выступающая в UFC, радикально сменила имидж, покрасив волосы в чёрный цвет. Об этом стало известно из «сториз» «инстаграма» спортсменки.
Александра Албу
Фото: https://www.instagram.com/stitchalbu/
Александра Албу
Фото: https://www.instagram.com/stitchalbu/
Фото Албу в более привычном образе можно посмотреть в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Последний бой Албу провела в октябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре. Александра вышла в октагон с представительницей Таиланда Конклак Суфисарой и потерпела поражение раздельным решением судей.
Албу дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году. Всего на её счету три победы и два поражения в MMA.
Ранее Албу объяснила, зачем показывает откровенные фото в «Инстаграме».
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