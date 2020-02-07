Орловский рассказал, что Ф. Емельяненко мог сыграть в «Универсальном солдате» вместо него

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский рассказал, что знаменитый боец MMA Фёдор Емельяненко мог получить роль в известной кинофраншизе «Универсальный солдат», но выбор сделали не в его пользу. В начале 2010-х годов Орловский снялся в третьей и четвёртой частях «Универсального солдата».
Бойца спросили, правда ли, что на роль рассматривали кандидатуру Емельяненко.
«Да, но режиссёр Джон Хайамс сказал тогда, что видит в этой роли меня, а не Фёдора. Подсластил ту горечь ложкой мёда», — приводит слова Орловского «Спорт-экспресс».
Боец объяснил, что под горечью имеет в виду поражение от Емельяненко, который нокаутировал его в поединке, состоявшемся в январе 2009 года.
«Мы же почти сразу поехали снимать это кино, всё было нормально», — сказал он.
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