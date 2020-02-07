«Сказал полную ахинею». Боец MMA Василевский — о скандальных выпадах журналиста Кашина

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал недавние слова политического журналиста Олега Кашина, который назвал бойцов «дикарями», болельщиков — «быдлом» и предложил запретить MMA.



«Он сумасшедший просто. Он говорит такие вещи, что люди приходят смотреть на кровавое мясо. Это же, наоборот, мы убираем агрессию с улиц, из общества и проводим мероприятия, где соревнуются профессионалы. И зрители специально приходят посмотреть, как подготовленные люди дерутся.



Это же не драка на заднем дворе, где приходят и убивают друг друга, это соревнование профессионалов, которые дерутся за большие деньги, и люди на это смотрят. Это достаточно эстетическое удовольствие.



Я думаю, причина его слов не в том, что он борец за справедливость и за нравственность. Причина в том, что он просто хотел хайпануть на этой теме всего лишь, не больше.



Он сказал: «Где смешанные единоборства, там бандитизм». Это ерунда. Многие бойцы по всему миру ведут себя в жизни так, что даже не подумаешь никогда, что это боец. Тот же Джуниор дос Сантос, по его поведению и манере никогда не скажешь, что он боец. Недавно в чемпионском бою дрался Тиаго Сантос, вот он после тренировки сидит в очках и читает книги.



Он сам на себя сейчас вызвал агрессию со стороны бойцов и просто со стороны обычных людей. Они не бойцы, но, глядя на него, они понимают, что он сказал вообще ахинею полнейшую», — цитирует Василевского Sport24.

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