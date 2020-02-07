«Сложно не быть друзьями, коли он так надрал мне задницу». Серроне — о Макгрегоре

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне иронично прокомментировал поражение от ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. Напомним, Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе 18 января.
Один из болельщиков спросил Серроне, дружит ли он с Макгрегором после такого поражения.
«Сложно не быть друзьями, коли он так надрал мне задницу», — написал боец в сторис своего «инстаграма».
Дональд Серроне
Фото: https://www.instagram.com/cowboycerrone/
Поражение от Макгрегора стало 14-м для 36-летнего Серроне в смешанных единоборствах. В 50 поединках у него 36 побед. У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA.
Ранее мнением о Макгрегоре и его бое с Серроне поделились отец и сын Нурмагомедовы.
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