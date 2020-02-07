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Исмаилов — об аресте А. Емельяненко: рассматриваю это как болезнь

Исмаилов — об аресте А. Емельяненко: рассматриваю это как болезнь
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о недавнем скандальном инциденте с участием Александра Емельяненко. По словам спортсмена, очередной пьяный дебош от Александра скорее говорит о болезни, чем о недисциплинированности.

«Я бы, возможно, и расстроился, если бы это произошло ближе к бою. А сейчас я понимал, что буду делать определённые вещи, которые вряд ли бы его задели, но всё же. Так вот, я бы делал определённые вещи, и он бы взял себя в руки.

Мне постоянно скидывали новость об аресте Александра. И кто-то в Таиланде сказал, мол, Емеля там закайфовал. Я увидел информацию, подумал: ничего себе. Я это рассматриваю так, что он меня недооценивает. И как его болезнь. В первую очередь как болезнь, а во вторую очередь — это недооценка оппонента. И есть ещё один вариант — ему просто пофиг», — приводит слова Исмаилова Sport24.

Напомним, 3 апреля бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова возглавит турнир ACA в Москве.

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