Дэна Уайт: на турнире UFC 247 почтим память Брайанта. Он был инвестором нашей лиги

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что на предстоящем турнире организации в Хьюстоне, UFC 247, состоятся памятные мероприятия в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в минувшем месяце в результате крушения вертолёта.

«Это будут первые бои с момента гибели Брайанта, так что мы кое-что сделаем для него на турнире UFC 247.

Вы помните Коби как игрока, верно? Потом как человека, который выиграл премию «Оскар». Но кроме всего этого он был большим инвестором компании Body Armor — спонсора UFC. Он и сам инвестировал в UFC. Минувший год стал для нашей компании лучшим в истории. Это было потрясающе. Инвесторы получали отдачу и Коби получил свою долю в неделю гибели. Он был просто в восторге», — приводит слова Уайта BJ Penn.