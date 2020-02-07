Исмаилов: нельзя в России громко говорить о своих деньгах, а то останешься без них
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов объяснил, почему в России не принято говорить о заработках.
«Почему в России не принято открыто говорить о деньгах? Потому что они мои. Я не могу сказать, что у меня сейчас есть миллион на кармане. Потому что через 10 минут мне кто-то позвонит и попросит 500 тысяч. Потом еще кто-то попросит закинуть 200 тысяч. И я без миллиона останусь.
Нельзя в России громко говорить о своих деньгах, а то останешься без них. Кто-то сглазит, кому-то будет обидно, кто-то позавидует, а кто-то и посмеётся. Не вижу не одного плюса, чтобы говорить о заработках. Это моё. Я за то, чтобы такая информация оставалась конфиденциальной", — приводит слова Магомеда Исмаилова Sport24.
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