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А. Емельяненко: хочу ещё сильнее сломать Исмаилову левое ухо

А. Емельяненко: хочу ещё сильнее сломать Исмаилову левое ухо
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о мотивации перед поединком с Магомедом Исмаиловым. По его словам, он намерен повторить сценарий недавнего боя с Михаилом Кокляевым. Александр также добавил, что подготовку ко встрече пройдёт в клубе «Ахмат».

«Именно в клубе «Ахмат» буду проходить подготовку к избиению своего оппонента. В чём моя мотивация драться с Исмаиловым? Хочу ещё сильнее сломать ему левое ухо. Так же, как и в бою с Кокляевым, аккуратно надаю ему подзатыльников», — передаёт слова Александра Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, предыдущий бой Емельяненко провёл по правилам бокса. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

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