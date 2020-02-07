А. Емельяненко упрекнул Исмаилова за то, что тот не передал ему в тюрьму пачку чая

В эти минуты в Москве проходит первая пресс-конференция, посвящённая противостоянию Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
В ходе общения с прессой Исмаилов дал понять, что следил за ситуацией с арестом Александра и не переживал из-за возможной отмены боя.
«Нет, не расстроился. Увидел, что до боя два месяца, и понял, что всё ещё нормально», — сказал Магомед.
На эти слова Емельяненко ответил со свойственным ему чувством юмора.
«Видел и даже пачку чая не передал. О чём думал в камере? За что мне дали семь суток?! Я же ничего такого не совершал», — передаёт слова бойцов корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Напомним, противостояние Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова станет главным на турнире ACA 107. Шоу состоится 3 апреля в Москве.
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