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А. Емельяненко упрекнул Исмаилова за то, что тот не передал ему в тюрьму пачку чая

А. Емельяненко упрекнул Исмаилова за то, что тот не передал ему в тюрьму пачку чая
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В эти минуты в Москве проходит первая пресс-конференция, посвящённая противостоянию Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

В ходе общения с прессой Исмаилов дал понять, что следил за ситуацией с арестом Александра и не переживал из-за возможной отмены боя.

«Нет, не расстроился. Увидел, что до боя два месяца, и понял, что всё ещё нормально», — сказал Магомед.

На эти слова Емельяненко ответил со свойственным ему чувством юмора.

«Видел и даже пачку чая не передал. О чём думал в камере? За что мне дали семь суток?! Я же ничего такого не совершал», — передаёт слова бойцов корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, противостояние Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова станет главным на турнире ACA 107. Шоу состоится 3 апреля в Москве.

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