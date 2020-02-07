А. Емельяненко пришёл на пресс-конференцию с Исмаиловым с тростью. Видео

Сегодня, 7 февраля, в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая грядущему противостоянию Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Бойцы отвечали на вопросы прессы со сцены. Емельяненко поднялся на неё при помощи трости, при этом создавалось впечатление, что Александр использовал её вовсе не в качестве аксессуара. Похоже, боец испытывал дискомфорт в ноге, но точной информации по этому поводу нет.

Напомним, не так давно боец провёл семь дней в изоляторе временного содержания. Пребывая в Анапе, Александр устроил пьяный дебош и был задержан правоохранительными органами.

Встреча Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля на турнире ACA 107. Этот бой станет главным событием вечера.