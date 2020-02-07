А. Емельяненко пришёл на пресс-конференцию с Исмаиловым с тростью. Видео
Сегодня, 7 февраля, в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая грядущему противостоянию Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Бойцы отвечали на вопросы прессы со сцены. Емельяненко поднялся на неё при помощи трости, при этом создавалось впечатление, что Александр использовал её вовсе не в качестве аксессуара. Похоже, боец испытывал дискомфорт в ноге, но точной информации по этому поводу нет.
Напомним, не так давно боец провёл семь дней в изоляторе временного содержания. Пребывая в Анапе, Александр устроил пьяный дебош и был задержан правоохранительными органами.
Встреча Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля на турнире ACA 107. Этот бой станет главным событием вечера.
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
20:39
-
20:31
-
19:58
-
19:37
-
19:11
-
18:32
-
17:51
-
16:09
-
15:01
-
14:00
-
13:04
-
12:08
-
11:24
-
10:18
-
09:01
-
00:26
- 6 февраля 2020
-
23:27
-
22:11
-
21:06
-
19:35
-
18:57
-
17:53
-
16:00
-
15:23
-
14:46
-
14:30
-
14:00
-
13:29
-
13:00
-
12:46
-
12:16
-
11:31
-
11:08
-
10:42
-
10:00
Партнерский контент