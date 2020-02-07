А. Емельяненко — об аресте: за что задержали? Выпил вина и спел «Сектор Газа»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко достаточно расплывчато ответил на вопрос о том, за что его задержали в окрестностях Анапы в минувшем месяце.

«За что задержали? Выпил вина и спел «Сектор Газа», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, в минувшем месяце Александр Емельяненко был задержан правоохранительными органами за мелкое хулиганство и пьяный дебош. Суд арестовал бойца на семь дней, которые Александр провёл в изоляторе временного содержания.

Сегодня, 7 февраля, Емельяненко провёл первую пресс-конференцию, посвящённую его поединку с Магомедом Исмаиловым. Встреча пройдёт 3 апреля 2020 года на турнире ACA 107 в Москве и станет главным событием вечера.