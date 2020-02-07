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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 8 на 9 февраля по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 247. В его главном поединке встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс и Доминик Рейес. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам Рейес оказался немного тяжелее соперника: Доминик показал на весах 92,9 кг, в то время как Джонс потянул на 92,5 кг.

UFC 247. Взвешивание

Основной кард

Джон Джонс (204 фунта) — Доминик Рейес (205 фунтов)
Валентина Шевченко (124,5) — Кейтлин Чукагян (124,5)
Хуан Адамс (266) — Джастин Тафа (265,5)
Мирсад Бектич (145) — Дэн Айдж (145,5)
Деррик Льюис (261,5) — Илир Латифи (246,5)

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джон Джонс — Доминик Рейес.

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