А. Емельяненко — о поединке с Исмаиловым: всегда готов закончить бой как можно быстрее
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым. Спортсмен не обещает нокаутировать соперника, но подчеркнул, что всегда готов завершать бои досрочно.
«В каком раунде нокаутирую Магомеда Исмаилова? Я никогда заранее не загадываю, как я собираюсь выиграть. Всегда настраиваюсь и готовлюсь на полную дистанцию, на три раунда по пять минут. Но всегда при этом готов закончить бой как можно быстрее: болевым, удушающим или нокаутом — вашим любимым», — передаёт слова Александра Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Напомним, встреча Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова состоится 3 апреля на турнире ACA 107. Этот поединок станет главным событием вечера.
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