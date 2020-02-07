А. Емельяненко и Исмаилов провели забавную дуэль взглядов

Сегодня, 7 февраля, в Москве состоялась первая пресс-конференция, посвящённая встрече Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

В конце мероприятия бойцы провели традиционную дуэль взглядов, но на этот раз она прошла не совсем типично. В какой-то момент Емельяненко вскрикнул, в шутку пытаясь напугать Исмаилова. Магомед картинно испугался, после чего бойцы улыбнулись.

Затем бойцы обнялись по предложению Магомеда Исмаилова.

Поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова пройдёт 3 апреля и станет главным событием на турнире ACA 107 в Москве.

Напомним, Емельяненко предыдущий поединок провёл в ноябре 2019 года. Тогда он по правилам бокса бился со стронгменом Михаилом Кокляевым и нокаутировал того уже в первом раунде.