А. Емельяненко и Исмаилов провели забавную дуэль взглядов
Сегодня, 7 февраля, в Москве состоялась первая пресс-конференция, посвящённая встрече Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
В конце мероприятия бойцы провели традиционную дуэль взглядов, но на этот раз она прошла не совсем типично. В какой-то момент Емельяненко вскрикнул, в шутку пытаясь напугать Исмаилова. Магомед картинно испугался, после чего бойцы улыбнулись.
Затем бойцы обнялись по предложению Магомеда Исмаилова.
Поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова пройдёт 3 апреля и станет главным событием на турнире ACA 107 в Москве.
Напомним, Емельяненко предыдущий поединок провёл в ноябре 2019 года. Тогда он по правилам бокса бился со стронгменом Михаилом Кокляевым и нокаутировал того уже в первом раунде.
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