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А. Емельяненко рассказал анекдот о студентах, пивших пиво

А. Емельяненко рассказал анекдот о студентах, пивших пиво
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в достаточно необычной манере провёл пресс-конференцию, посвящённую его бою с Магомедом Исмаиловым.

Во время неё он рассказал анекдот про студентов, которые пили пиво. Зал поддержал Александра и встретил анекдот одобрительными аплодисментами.

Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, встреча Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова состоится 3 апреля на турнире по смешанным единоборствам ACA 107. Бой будет главным событием вечера на «ВТБ Арене».

Этот поединок станет для Александра вторым за полгода. В ноябре 2019 года он провёл поединок по правилам бокса. На шоу в Москве он уже в первом раунде нокаутировал известного стронгмена Михаила Кокляева.

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