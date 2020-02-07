Хирн: не думаю, что мы когда-нибудь ещё увидим Альвареса в среднем весе

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн усомнился, что чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес вернётся в эту весовую категорию.

«Думаю, это просто мнение болельщика, мы больше не увидим Сауля Альвареса в среднем весе. Понимаете, чтобы вернуться в средний вес после поединка в полутяжёлом дивизионе, ему придётся сбросить около 7 кг. Полагаю, он будет выступать во втором среднем весе. У него там достаточно соперников. Но, повторюсь, это просто мнение болельщика», — приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, Сауль Альварес последний поединок провёл в ноябре 2019 года, дебютируя в полутяжёлом весе. Он нокаутировал Сергея Ковалёва. Благодаря этому Канело стал чемпионом мира в полутяжёлом весе.