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Пулев — Джошуа: готов разорвать тебя в Лондоне

Пулев — Джошуа: готов разорвать тебя в Лондоне
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Болгарский боксёр супертяжёлого веса Кубрат Пулев обратился к чемпиону мира Энтони Джошуа, с которым он должен встретиться в следующем бою. Кубрат уверен, что ему будет по силам справится с британцем даже в Лондоне.

«Успокойся, чемпион. Вижу, что ты очень переживаешь по поводу того, чтобы драться дома. Чёрт возьми, ты абсолютно прав. Но если будет необходимо, я готов приехать в Лондон и разорвать тебя на глазах твоих болельщиков. Но скажите Эдди Хирну, пусть не спешит. Пока мы не достигли соглашения», — приводит слова Пулева BoxingScene.

Кубрат Пулев является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Энтони Джошуа. В прошлом боксёры уже должны были встретиться, но тогда их поединок сорвался из-за травмы Кубрата.

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