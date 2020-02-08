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ONE Championship перенёс турнир из Китая в Индонезию из-за коронавируса

ONE Championship перенёс турнир из Китая в Индонезию из-за коронавируса
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Сингапурская организация, проводящая бои по смешанным боевым единоборствам One Championship, перенесла турнир в Чунцине (Китай), который должен был состояться 11 апреля, из-за коронавируса, сообщает Sport Business.

Из-за угрозы распространения инфекции в Китае массово отменяют спортивные мероприятия. По данным источника, турнир вместо Чунциня примет Индонезия 10 апреля. На этом турнире должен пройти бой американского бойца, бывшего чемпиона UFC, победителя Гран-при ONE в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона с бразильским бойцом, чемпионом ONE в наилегчайшем весе Адрианом Мораесом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По данным на 6 февраля, количество заболевших в КНР превысило 28 тыс. человек.

Китайское антидопинговое агентство приостановило работу из-за коронавируса
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