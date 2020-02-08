UFC перевёз Чжан Вейли в Абу-Даби из-за коронавируса

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что организация приняла решение перевезти чемпионку UFC в минимальном весе Чжан Вейли из Таиланда в Абу-Даби из-за угрозы заражения коронавирусом.



«Думаю, что сейчас нет никакой опасности. Она тренировалась в Таиланде, где тоже что-то происходит. Мы хотим быть уверены, что она в безопасности. Таиланд является вторым наиболее заражённым местом. Мы решили перевезти её в Абу-Даби, чтобы убедиться, что всё в полном порядке», — цитирует Дэну Уайта MMAFighting.



Напомним, первый случай ранее неведомой формы коронавируса был зафиксирован 31 декабря. По состоянию на 8 февраля 34 887 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 724 случая закончились смертью.



Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.