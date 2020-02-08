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Уайт: если Миочич не защитит титул в 2020 году, то мы организуем бой за чемпионский пояс

Уайт: если Миочич не защитит титул в 2020 году, то мы организуем бой за чемпионский пояс
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что если чемпион организации в тяжёлом весе Стипе Миочич не вернётся в октагон в течение года, то титул будет признан вакантным.

«Сейчас всё просто. Стипе Миочич травмирован. Когда он восстановится, мы организуем его третий боя с Даниэлем Кормье. Если Стипе не согласится на бой, то Кормье завершит карьеру. Надеюсь, что этого не будет.

Я предлагал Кормье другие варианты, не хочу, чтобы он завершал карьеру. Но если он хочет в соперники Стипе Миочича, я не могу навязывать ему бои с другими бойцами. Если Миочич не защитит титул в 2020 году, то будет организован поединок за чемпионский пояс. Я надеюсь, что Стипе восстановится к августу 2020 года», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.

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