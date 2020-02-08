Чемпион Bellator Лима заявил, что чемпиона UFC Усман согласился провести с ним поединок
Чемпион Bellator в полусредней весовой категории Дуглас Лима заявил, что получил от чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана устное согласие на поединок.
«Теперь твой ход, Дэна Уайт! Скотт Кокер и Камару Усман согласны на бой. Кто хочет увидеть поединок двух чемпионов полусреднего веса, супербой UFC против Bellator?», — написал Дуглас Лима в своём «твиттере».
Камару Усман следующий бой проведёт на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе. Турнир пройдёт в июле 2020 года. Соперником Усмана станет Хорхе Масвидаль.
Дуглас Лима иджёт на серии из трёх побед. В последнем поединке он победил Рори Макдональда и завоевал чемпионский титул Bellator. Бой состоялся в октябре 2019 года и был финальным в Гран-при Bellator в полусреднем весе.
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