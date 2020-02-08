Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайт: на UFC 247 почтим память Коби Брайанта

Уайт: на UFC 247 почтим память Коби Брайанта
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что на турнире UFC 247 будет отдана дань уважения легендарному баскетболисту Коби Брайанту, погибшему в результате крушения вертолёта.

«Коби был другом и инвестором UFC. Мы любили его и планируем почтить на завтрашнем турнире UFC 247 память Коби, его дочери и других погибших, отдав ему дань уважения», — цитирует Уайта ESPN.

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек. Все они погибли. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020