Уайт: на UFC 247 почтим память Коби Брайанта

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что на турнире UFC 247 будет отдана дань уважения легендарному баскетболисту Коби Брайанту, погибшему в результате крушения вертолёта.
«Коби был другом и инвестором UFC. Мы любили его и планируем почтить на завтрашнем турнире UFC 247 память Коби, его дочери и других погибших, отдав ему дань уважения», — цитирует Уайта ESPN.
26 января произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек. Все они погибли. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 8 февраля 2020
-
10:01
-
08:58
-
08:48
-
07:55
-
07:45
-
06:57
-
03:20
-
00:50
- 7 февраля 2020
-
23:40
-
22:42
-
22:18
-
21:42
-
21:17
-
20:39
-
20:31
-
19:58
-
19:37
-
19:11
-
18:32
-
17:51
-
16:09
-
15:01
-
14:00
-
13:04
-
12:08
-
11:24
-
10:18
-
09:01
-
00:26
- 6 февраля 2020
-
23:27
-
22:11
-
21:06
-
19:35
-
18:57
-
17:53