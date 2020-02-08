Нурмагомедов поблагодарил Бензема за встречу с безногим мальчиком из Казахстана

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего «Реала» Карима Бензема за встречу с казахстанским мальчиком Али Турганбековым, родившимся без ног.



Али Турганбеков 6 февраля посетил четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад».



Карим Бензема после матча подарил мальчику свою футболку и сыграл с ним в футбол.



«Больше спасибо. Ты настоящий человек», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».



Напомним, в декабре 2019 года Нурмагомедов посетил Казахстан и подарил мальчику дорогой смартфон. Кроме того, Хабиб сыграл с мальчиком в футбол. Мальчик в ответ подарил Хабибу мяч с автографами игроков «ПСЖ».

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