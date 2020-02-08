Фергюсон показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился видео с тренировочного процесса перед титульным поединком с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Тони Фергюсона.

Нурмагомедов 18 апреля сойдётся с Фергюсоном в бою за чемпионский пояс в лёгком весе, поединок пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине. Бойцы должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с лёгкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено, поэтому снялся с поединка.