Лопес сообщил, что бой с Ломаченко пройдёт 30 мая

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз высказался по поводу боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василием Ломаченко. На этот раз Лопес назвал дату будущего поединка.



«30 мая», — написал Лопес на своей странице в «Твиттере».



Ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Василий Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года и победил Люка Кэмпбелла.



Ожидается, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» или где-то на Ближнем Востоке. Об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Арум заявил, что Ломаченко и Лопес встретятся в мае