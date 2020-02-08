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Экс-соперник Ковалёва Ярд встретится с боксёром, у которого 48 поражений

Экс-соперник Ковалёва Ярд встретится с боксёром, у которого 48 поражений
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Энтони Ярд (18-1, 17 КО) проведёт следующий поединок с Диего Жаиром Рамиресом (4-48-3, 3 КО), сообщает Boxingnews24.

Встреча была организована в короткие сроки и состоится уже сегодня, 8 февраля. Бой пройдёт в Мадриде. Кроме того, что у Рамиреса в пассиве 48 поражений, раньше он выступал в среднем весе. Решение Ярда подраться с таким соперником вызвало шквал критики, но в команде Энтони рассматривают эту встречу как промежуточную, которая поможет ему вернуть уверенность после первого поражения в карьере.

Напомним, предыдущую схватку Ярд провёл в Челябинске с Сергеем Ковалёвым. В бою за титул по версии WBO он проиграл досрочно.

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