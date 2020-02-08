Уайдман объявил о возвращении в средний вес

Бывший чемпион UFC Крис Уайдман заявил о намерении вернуться в среднюю весовую категорию. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».

«В ходе карьеры я пережил взлёты и падения. Мне нравится дело, которым занимаюсь. Верю, что меня ждут светлые моменты. Не могу дождаться, когда закрою рот всем хейтерам. Ценю всех, кто оказывает мне поддержку. Сейчас я более мотивирован, чем когда-либо. Знаю, что меня ждёт светлое будущее. Надеюсь, получу бой к апрелю. Вернусь в средней весовой категории», — написал Уайдман.

После четырёх поражений в пяти боях с 2015 по 2018 год Уайдман в 2019-м решил попробовать силы в полутяжёлом весе. Но на турнире UFC в Бостоне в октябре онв первом же раунде проиграл Доминику Рейесу.

На счету Криса в UFC десять побед и пять поражений.