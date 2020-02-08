Порье: Конор не будет драться со мной ещё раз

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье убеждён, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор не будет с ним драться.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Твиттере», хотел бы он встретиться с ирландцем вновь, Порье написал следующее: «Он не будет со мной драться ещё раз».

Впервые Порье и Макгрегор встретились в сентябре 2014 года на турнире UFC 178 в Лас-Вегасе, и ирландец нокаутировал Дастина менее чем за две минуты.

Предыдущий бой Порье провёл в сентябре 2019 года. Он досрочно проиграл бой чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и потерял статус временного чемпиона лиги. На данный момент Порье занимает второе место в рейтинге лёгкого веса.