Порье: Конор не будет драться со мной ещё раз
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье убеждён, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор не будет с ним драться.
Отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Твиттере», хотел бы он встретиться с ирландцем вновь, Порье написал следующее: «Он не будет со мной драться ещё раз».
Впервые Порье и Макгрегор встретились в сентябре 2014 года на турнире UFC 178 в Лас-Вегасе, и ирландец нокаутировал Дастина менее чем за две минуты.
Предыдущий бой Порье провёл в сентябре 2019 года. Он досрочно проиграл бой чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и потерял статус временного чемпиона лиги. На данный момент Порье занимает второе место в рейтинге лёгкого веса.
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