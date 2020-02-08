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Исмаилов: во взгляде А. Емельяненко не вижу ничего, кроме доброты и уважения

Исмаилов: во взгляде А. Емельяненко не вижу ничего, кроме доброты и уважения
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями об Александре Емельяненко. Исмаилов назвал будущего соперника «интересным мужиком с хорошим чувством юмора».

«На пресс-конференцию пришёл просто посмеяться и повеселиться, а с такой задачей я обычно легко справляюсь. Саша — интересный мужик с хорошим чувством юмора. В его взгляде я не вижу ничего, кроме доброты и уважения. Да, он на отходниках, и думаю, что это уже прогресс.

Готовиться он будет в Грозном, в клубе «Ахмат», а значит, будет в хорошей форме. Как, в принципе, и предполагалось Если кто-то ждал, что я буду давить на его больные точки, хочу сказать, что рад был вас разочаровать.

P. S. Рык у Саши, конечно, огненный», — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 7 февраля, в Москве прошла первая пресс-конференция, посвящённая бою Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. Встреча запланирована на 3 апреля.

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