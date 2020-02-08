Исмаилов: во взгляде А. Емельяненко не вижу ничего, кроме доброты и уважения

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями об Александре Емельяненко. Исмаилов назвал будущего соперника «интересным мужиком с хорошим чувством юмора».
«На пресс-конференцию пришёл просто посмеяться и повеселиться, а с такой задачей я обычно легко справляюсь. Саша — интересный мужик с хорошим чувством юмора. В его взгляде я не вижу ничего, кроме доброты и уважения. Да, он на отходниках, и думаю, что это уже прогресс.
Готовиться он будет в Грозном, в клубе «Ахмат», а значит, будет в хорошей форме. Как, в принципе, и предполагалось Если кто-то ждал, что я буду давить на его больные точки, хочу сказать, что рад был вас разочаровать.
P. S. Рык у Саши, конечно, огненный», — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, вчера, 7 февраля, в Москве прошла первая пресс-конференция, посвящённая бою Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. Встреча запланирована на 3 апреля.
- 8 февраля 2020
-
20:32
-
19:52
-
18:58
-
17:57
-
16:41
-
16:11
-
14:54
-
13:59
-
12:16
-
12:10
-
10:40
-
08:58
-
08:48
-
07:55
-
07:45
-
06:57
-
03:20
-
00:50
- 7 февраля 2020
-
23:40
-
22:42
-
22:18
-
21:42
-
21:17
-
20:39
-
20:31
-
19:58
-
19:37
-
19:11
-
18:32
-
17:51
-
16:09
-
15:01
-
14:00
-
13:04
-
12:08