Исмаилов: во взгляде А. Емельяненко не вижу ничего, кроме доброты и уважения

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями об Александре Емельяненко. Исмаилов назвал будущего соперника «интересным мужиком с хорошим чувством юмора».

«На пресс-конференцию пришёл просто посмеяться и повеселиться, а с такой задачей я обычно легко справляюсь. Саша — интересный мужик с хорошим чувством юмора. В его взгляде я не вижу ничего, кроме доброты и уважения. Да, он на отходниках, и думаю, что это уже прогресс.

Готовиться он будет в Грозном, в клубе «Ахмат», а значит, будет в хорошей форме. Как, в принципе, и предполагалось Если кто-то ждал, что я буду давить на его больные точки, хочу сказать, что рад был вас разочаровать.

P. S. Рык у Саши, конечно, огненный», — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 7 февраля, в Москве прошла первая пресс-конференция, посвящённая бою Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. Встреча запланирована на 3 апреля.