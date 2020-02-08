Олейник обвинил Смолякова во лжи: не рассказывал ему истории об изнасилованиях Емельяненко

Боец UFC Алексей Олейник опроверг слова Дмитрия Смолякова. По версии последнего, Олейник не раз ему рассказывал истории о том, как Александр Емельяненко позволял себе насилие по отношению к женщинам.

«Я не знаю, что Дима имел в виду, потому что речи об этом не шло совсем. Слова Димы Смолякова не соответствуют правде. Честно, не знаю, для чего он это говорил. Я понимаю, что множество российских бойцов относится негативно к Александру, потому что то имя, которое мы пытаемся этому спорту придать — он его дискредитирует, к сожалению. При большом спортивном таланте он его дискредитирует. Множество бойцов относится к нему негативно, и чтобы сгустить краски и задеть, многие говорят что-то. Мы знаем, что у Александра были эти ситуации, но я не говорил о нём на протяжении года что-то. Мне уже несколько ребят написали, что ты там говорил каждую неделю… Ну, ребят, я такого не говорил. Все знают, что у него были проблемы. А если для сгущения красок или для чего-то ещё, то я не знаю, для чего это сказал Дмитрий.



Говорил ли я со Смоляковым о Емельяненко? Слушайте, ну я знаком с парнем уже пару лет. Могли общаться о чем угодно или комментировать какую-то новость. Но таким образом я не выражал свои мысли.



Что касается остальных слов Смолякова, то я не хочу их комментировать. Давайте не будем смешивать одно с другим. За спорт я вам на всё отвечу, а остальные вещи — кто кого перебухает, кто кого перережет или перестреляет, — я не хочу это смешивать», — приводит слова Олейника Sport24.