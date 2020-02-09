Далакян победил Переса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

В Киеве завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная схватка в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). В ринге встретились чемпион мира по версии WBA, украинец Артём Далакян (20-0, 14 КО) и венесуэлец Хосбер Перес (17-3, 15 КО).
Далакян с первого раунда переигрывал оппонента и сразу же ошеломил его жёстким попаданием справа. Преимущество Артёма в технике было заметным и потому Перес рассчитывал на одиночные жёсткие удары. На протяжении всего боя он также пытался заставить украинца вступить в рубку, но Далакян продолжал следовать плану и методично выигрывал раунд за раундом.
По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Далакяну — 118-110, 117-111 и 117-111. Артём в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира.
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