Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Далакян победил Переса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Далакян победил Переса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Киеве завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная схватка в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). В ринге встретились чемпион мира по версии WBA, украинец Артём Далакян (20-0, 14 КО) и венесуэлец Хосбер Перес (17-3, 15 КО).

Далакян с первого раунда переигрывал оппонента и сразу же ошеломил его жёстким попаданием справа. Преимущество Артёма в технике было заметным и потому Перес рассчитывал на одиночные жёсткие удары. На протяжении всего боя он также пытался заставить украинца вступить в рубку, но Далакян продолжал следовать плану и методично выигрывал раунд за раундом.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Далакяну — 118-110, 117-111 и 117-111. Артём в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020