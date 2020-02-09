Джон Джонс — Доминик Рейес: прямая трансляция боя UFC 247
В ночь с 8 на 9 февраля по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 247. В его главном событии встретятся лидер сводного рейтинга UFC, чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и ранее небитый Доминик Рейес. Бой начнётся не ранее 7:00 мск.
Напомним, Джон Джонс в предыдущем поединке решением судей победил Тиаго Сантоса. Что касается Рейеса, то он в минувшей встрече нокаутировал экс-чемпиона UFC Криса Уайдмана.
Посмотреть прямую трансляцию главного поединка UFC 247 можно будет в мобильном приложении промоушена. Она будет доступна также на канале UFC Fight Pass.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джон Джонс — Доминик Рейес.
Джон Джонс побьётся с громилой Рейесом за титул чемпиона мира. UFC 247: LIVE
Онлайн-трансляция главного поединка февраля в смешанных единоборствах.
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