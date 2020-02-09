Льюис победил Латифи на UFC 247 единогласным решением судей

На UFC 247 в Хьюстоне (США) завершился первый бой главного карда в тяжёлом весе, в котором встречались 35-летний американец Деррик Льюис и 36-летний швед Илир Латифи.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Льюиса единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28.
Теперь на счету 35-летнего американца 23 победы, 18 из которых нокаутом. У Латифи – 23 боя, в которых одержано 14 решением судей. Он уступил в последних трёх поединках.
Главным событием шоу станет очередная защита титула для самого доминирующего чемпиона на сегодняшний день Джона Джонса в бою с Домиником Рейесом, а в соглавном событии вечера выступит чемпионка в наилегчайшем весе UFC Валентина Шевченко, которой предстоит отбивать свой титул от претензий Кэтлин Чукагян.
За UFC 247 можно следить на «Чемпионате».
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