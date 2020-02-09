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Джон Джонс с трудом победил Доминика Рейеса на турнире UFC 247

Джон Джонс с трудом победил Доминика Рейеса на турнире UFC 247
Бокс/ММА / UFC 0

В Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 247, в главном событии которого встретились чемпион организации Джон Джонс и Доминик Рейес.

Поединок начался с атак претендента, Рейес владел инициативой, работал первым номером и был точнее соперника. Во второй пятиминутке картина боя не менялась. В третьем раунде Джонс сумел прибавить и, казалось, что он близок к тому, чтобы переломить ход встречи. Тем не менее, уже в следующем отрезке Рейес собрался и снова выглядел лучше. В заключительном раунде Джонс работал первым номером, но по-прежнему не владел явным преимуществом.

Тем не менее, невзирая на такой ход боя, все судьи отдали победу Джонсу — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Джон в третий раз кряду защитил титул чемпиона.

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