Ригондо стал чемпионом мира во второй весовой категории, Расселл защитил титул WBC

В Аллентауне (штат Пенсильвания, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC в полулёгком весе Гэри Расселл (31-1, 18 КО) и претендент из Монголии Тогсцогт Ныямбаяр (11-1, 9 КО).
Ныямбаяр пробовал работать первым номером, но постоянно брал паузы, чем исправно пользовался американец и умело контратаковал. Во второй половине боя преимущество Расселла стало заметным, а в чемпионских раундах претендент совсем сдал. В итоге все судьи отдали победу чемпиону — 116:112, 117:111, 118:110.
В соглавном бою турнира двукратный олимпийский чемпион легендарный Гильермо Ригондо бился за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в легчайшем весе с Либордо Солисом. В непростом бою кубинец владел преимуществом и одержал победу раздельным решением — 115:112, 112:115, 116:111.
Таким образом, Ригондо завоевал титул во второй весовой категории в карьере.
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