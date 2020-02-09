Кормье — о решении судей в бою Дж. Джонс — Рейес: это не ограбление

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал решение судей в бою Джона Джонса с Домиником Рейесом. Напомним, невзирая на неплохую работу Рейеса, все судьи отдали победу его сопернику, что вызвало неоднозначную реакцию.

«Это не ограбление. Близкий бой, который мог закончиться как победой одного, так и победой второго. К пятому раунду счёт по раундам был 3:1 или 2:2. Думал, Рейес победил — 3:2, но бой получился очень близким и мог завершиться в пользу каждого из бойцов», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

В прошлом Даниэль Кормье и Джон Джонс встречались дважды. Джонс дважды победил Кормье. Позже второй бой был признан несостоявшимся, причиной чему стали запрещённые препараты, обнаруженные в организме Джонса.