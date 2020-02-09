В UFC провели красивую церемонию, посвящённую Брайанту

В ночь с 8 на 9 февраля по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 247. Перед его началом в промоушене решили почтить память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта 26 января.

В зале на арене «Тойота-Центр» погасили все огни и вывели на большой экран майки «Лос-Анджелес Лейкерс» с 8-м и 24-м номерами, под которыми в годы карьеры выступал Коби. Также зал почтил память Коби, его дочери и ещё семи человек на борту вертолёта людей девятью секундами молчания, которые символизировали количество жертв аварии. После зал долго скандировал имя «Коби».

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице UFC в «Инстаграме».