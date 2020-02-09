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Дэна Уайт объяснил решение судей в бою Джон — Рейес неопытностью судей

Дэна Уайт объяснил решение судей в бою Джон — Рейес неопытностью судей
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал судейское решение в бою Джона Джонса с Домиником Рейесом. Функционер объяснил неоднозначный исход поединка неопытностью судей, работающих в штате Техас.

«Правда в том, что одна из проблем Техаса кроется в малом опыте этих ребят. Нам нужно проводить работу с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы ситуация стала лучше. Судьи должны понимать, что они забирают у этих ребят. Дело даже не конкретно в бое Джонса и Рейеса. Даже если мы будем говорить о поединках предварительного карда. Эти ребята наконец достигли UFC, и у них многое на кону. Нельзя ставить людей в такое положение. Это одна из проблем, с которой мы всегда будем бороться», — приводит слова Уайта BJ Penn.

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