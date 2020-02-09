Дэна Уайт объяснил решение судей в бою Джон — Рейес неопытностью судей
Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал судейское решение в бою Джона Джонса с Домиником Рейесом. Функционер объяснил неоднозначный исход поединка неопытностью судей, работающих в штате Техас.
«Правда в том, что одна из проблем Техаса кроется в малом опыте этих ребят. Нам нужно проводить работу с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы ситуация стала лучше. Судьи должны понимать, что они забирают у этих ребят. Дело даже не конкретно в бое Джонса и Рейеса. Даже если мы будем говорить о поединках предварительного карда. Эти ребята наконец достигли UFC, и у них многое на кону. Нельзя ставить людей в такое положение. Это одна из проблем, с которой мы всегда будем бороться», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
11:41
-
10:31
-
10:18
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:23
-
08:10
-
07:47
-
04:00
-
00:12
- 8 февраля 2020
-
23:13
-
22:38
-
21:41
-
20:32
-
19:52
-
18:58
-
17:57
-
16:41
-
16:11
-
14:54
-
13:59
-
12:16
-
12:10
-
10:40
-
08:58
-
08:48
-
07:55
-
07:45
-
06:57
-
03:20
-
00:50
- 7 февраля 2020
-
23:40
-
22:42
-
22:18
Партнерский контент