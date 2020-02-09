Крылов пошутил, что судьи отдали победу Джонсу из-за нежелания делать Хабиба лидером P4P

Боец UFC в полутяжёлом весе Никита Крылов поделился мыслями о поединке Джона Джонса и Доминик Рейеса на турнире UFC 247. Победа в бою была присуждена Джонсу, что вызвало неоднозначную реакцию, так как Джон показал не лучшее выступление.

«Думаю, это политическое решение. Они просто не хотят, чтобы Хабиб стал номером один в рейтинге P4P. Это причина, почему Джон по-прежнему чемпион. Шучу.

Думаю, это точно не было ограблением. Мне кажется, в решении есть справедливость, сейчас объясню. Согласно правилам, судьи заполняют карточки сразу после каждого раунда. То есть перед началом пятого в карточке каждого судьи должны стоять оценки за первые четыре раунда. Но, думаю, это не совсем хорошо. Этот бой – повод для атлетических комиссий ещё раз подумать над правилами, потому что финальные раунды должны оцениваться выше. Финальные раунды показывают, какой урон ты нанёс/получил в стартовых раундах. Если ты бил человека 15 минут, а потом он бил тебя следующие 10 минут, значит, ты бил его как-то не очень хорошо.

После боя с Сантосом у меня брали интервью, и я говорил, что ключ к победе над Джонсом — это свой собственный темп. Так приятно даже в выходной день почувствовать, что ты на правильном пути", — написал Крылов на своей странице в «Инстаграме».