Джайлс и Краус получили бонусы за бой вечера, Уильямс и Баутиса — за выступление вечера

Стало известно, кто получит бонусы за свои выступления на турнире UFC 247, сообщает MMAFighting. Лучшим поединrом турнира был признан бой Тревина Джайлса и Джеймса Крауса, в котором Джайлс одержал победу единогласным решением судей.



Бонус за выступление вечера получили сразу два бойца. Кэллин Уильямс за победу Алекса Мороно нокаутом в первом раунде и Марио Баутиста за победу Майлза Джонса нокаутом во втором раунде.



UFC 247. Результаты боёв



Основной кард



Джон Джонс — Доминик Рейес — победа Джонса единогласным решением судей

Валентина Шевченко — Кэйтлин Чукагян — победа Шевченко нокаутом в третьем раунде

Джастин Тафа — Хуан Адамс — победа Тафы техническим нокаутом в первом раунде

Дэн Айдж — Мирсал Бектич — победа Айджа раздельным решением судей

Деррик Льюис — Илир Латифи — победа Льюиса единогласным решение судей.



Предварительный кард



Тревин Джайлс — Джеймс Краус — победа Джайлса раздельным решением судей

Кэллин Уильямс — Алекс Мороно — победа Уильямса нокаутом в первом раунде

Лорен Мёрфи — Андреа Ли — победа Мёрфи раздельным решением судей

Марио Баутиста — Майлз Джонс — победа Баутисты техническим нокаутом во втором раунде.



Ранний предварительный кард



Джорни Ньюсон — Доминиго Пеларте — победа Ньюсона техническим нокаутом в первом раунде

Андре Эфелл — Джонатан Мартинез — победа Эфелла раздельным решением судей

Юссеф Залал — Остин Линго — победа Залала единогласным решением судей.