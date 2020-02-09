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Джайлс и Краус получили бонусы за бой вечера, Уильямс и Баутиса — за выступление вечера

Джайлс и Краус получили бонусы за бой вечера, Уильямс и Баутиса — за выступление вечера
Бокс/ММА / UFC 0

Стало известно, кто получит бонусы за свои выступления на турнире UFC 247, сообщает MMAFighting. Лучшим поединrом турнира был признан бой Тревина Джайлса и Джеймса Крауса, в котором Джайлс одержал победу единогласным решением судей.

Бонус за выступление вечера получили сразу два бойца. Кэллин Уильямс за победу Алекса Мороно нокаутом в первом раунде и Марио Баутиста за победу Майлза Джонса нокаутом во втором раунде.

UFC 247. Результаты боёв

Основной кард

Джон Джонс — Доминик Рейес — победа Джонса единогласным решением судей
Валентина Шевченко — Кэйтлин Чукагян — победа Шевченко нокаутом в третьем раунде
Джастин Тафа — Хуан Адамс — победа Тафы техническим нокаутом в первом раунде
Дэн Айдж — Мирсал Бектич — победа Айджа раздельным решением судей
Деррик Льюис — Илир Латифи — победа Льюиса единогласным решение судей.

Предварительный кард

Тревин Джайлс — Джеймс Краус — победа Джайлса раздельным решением судей
Кэллин Уильямс — Алекс Мороно — победа Уильямса нокаутом в первом раунде
Лорен Мёрфи — Андреа Ли — победа Мёрфи раздельным решением судей
Марио Баутиста — Майлз Джонс — победа Баутисты техническим нокаутом во втором раунде.

Ранний предварительный кард

Джорни Ньюсон — Доминиго Пеларте — победа Ньюсона техническим нокаутом в первом раунде
Андре Эфелл — Джонатан Мартинез — победа Эфелла раздельным решением судей
Юссеф Залал — Остин Линго — победа Залала единогласным решением судей.

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