Джонс: Рейес может попробовать ещё тысячу раз, но я выиграю каждый поединок

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал итоги поединка с Домиником Рейесом.



«Это было близко, но он проиграл. Он может попробовать ещё тысячу раз, но я выиграю каждый поединок. Первый бой, с Густафссоном, был намного тяжелее. Ещё не смотрел запись сегодняшнего поединка, но в первый раз с Александером мне действительно было тяжело.



Рейес хорошо начал бой, но раскрыл все козыри с первых минут. В итоге в дальнейшем я стал гораздо лучше справляться с его приёмами. Не думал о судейских записях. Знал, что у нас равный бой, но был уверен, что тейкдауны сделают своё дело. Это не самая интересная часть ММА, но они значат очень многое. Несколько раз я его ронял, а в пятом раунде разгромил. Он начал сдавать в последних двух раундах. Думаю, он почувствовал суть чемпионских схваток», — приводит слова Джона Джонса BJPenn.