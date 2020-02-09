Чемпион России по кудо — о Смолякове: он девушкам мусорные бачки на головы надевал

Чемпион России по кудо Марат Алиасбахов прокомментировал конфликт Александра Емельяненко и экс-бойца UFC Дмитрия Смолякова. Алиасбахов раскритиковал Смольникова и вызвал его на поединок.



«Посмотрел видео, где Дмитрий Смоляков, в Калининграде он известен как Смола, говорил нелицеприятные вещи об Александре Емельянеко.



Какой бы неидеальной репутации не был гражданин Емельяненко, но давайте поговорим, кем на самом деле является этот жирный фрик Смола, как он себя ведёт у нас в городе Калининграде.



Он говорил о непристойном поведении Емельяненко, что Александр насильник. Смоляков также девушек здесь обижал, бил, в ресторане мусорные бачки на головы надевал. Я знаком с ним с 2011 года и я знаю, кто это такой, Дмитрий Смоляков. Как он покупал бои, как он пробился в UFC, как его с таким позором выгнали оттуда. Посмотрите его бои. Омерзительная личность.



И этот человек ещё умудряется без стыда и совести говорить о таких спортсменах, как Александр Емельяненко. Меня это возмутило. Я обращаюсь к тебе, могу сказать это тебе в лицо, Смола: раз ты хайпишь так, вывел это на медийное пространство, вызываешь на бои Макса Новосёлова, моего друга, которого я больше десяти лет знаю, очень достойный парень. Вызываешь на бой Кудряшова и других, Емельяненко. Это высокого калибра спортсмены. Выйди со мной на бой, вот он, я. Камил Гаджиев, я к тебе обращаюсь: ты ходишь со Смолой вечно, здесь он не рукопожатный в городе. Реально достойные пацаны в городе ему руку не протягивают. А ты с ним ходишь на какие-то передачи. Тебе бои давать некому или что? При всём уважении, Камил. Сделай мне с ним бой, я готов бесплатно с этим пассажиром подраться.



Что еще о нём рассказать? Конченый клоун. Аферист, мошенник. Я очень много что за него знаю. Это позор нашего вида спорта. Ты выступал за страну, на тебя вся страна смотрела. Ты Калининград представлял. Так позорно подраться. Ты выйди или умри там. Победа или смерть — вот так нужно на бои выходить. Ты с флагом России выходишь. Ты говорил о ценностях, о власти. Ты вышел с флагом и опозорился.



Ты себя на весь мир опозорил. Ты – худший боец в истории, остался им. Я тебя вызываю на бой. Если у тебя есть яйца, прими этот бой. Если я тебе проиграю, даю слово: я на коленях уползу с арены до раздевалки. Я всегда держу свое слово.

Насчёт того, что ты о бане сказал. В баню ходят голые мужики. Я когда в баню хожу, я не рассматриваю мужиков. Ты полстраны обвинил в нетрадиционной ориентации. Ты – чмо. Я могу в лицо тебе это сказать. Ты меня везде заблокировал, и в инстаграме, и в WhatsApp. Ты знаешь мои цифры, в любое время, 24 на 7 я на связи. Я могу с тобой и на улице подраться, и в клетке, в любое время мне звони, ты знаешь, где я живу. Добро пожаловать, я тебя порву, как Тузик грелку. Ты – мешок. Ты – никто. И ты говоришь такие слова. Мы же знаем, кто ты при встрече. Мы же знаем тебя. Просто закрой свое хлебало. Я же знаю, кто ты такой. И здесь все ребята знают. Не надо раскрывать свое хлебало, завоняет. И все. Ты аферист и мошенник, вот кто ты такой. И напоследок хотелось бы процитировать Александра Емельяненко: «Смола, ты петух», — сказал Алиасхабов в своём видеообращении.