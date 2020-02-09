Рейес: судья, который насчитал 49:46 — ты кто такой?

Боец UFC Доминик Рейес прокомментировал победу Джона Джонса в их поединке на турнире UFC 247. Напомним, невзирая на неплохую работу Рейеса, все судьи отдали победу его сопернику, что вызвало неоднозначную реакцию.



«В первую очередь я чувствую разочарование. Ко мне проявили неуважение. Судья, который насчитал 49:46 — ты кто такой? Я бы поговорил с тобой. Я знаю, что выиграл этот бой. Мне нет необходимости его пересматривать, я и так там был. Я заставил Джонса выглядеть обычным человеком», — цитирует Доминика Рейеса BJPenn.

По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Джон в третий раз кряду защитил титул чемпиона.