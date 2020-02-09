Судья поединка Джонс — Рейес: работаю много лет и отлично знаю свою работу

Судья Атлетической комиссии штата Техас Джо Солис объяснил причины, по которым он поставил счёт 49:46 в поединке Джона Джонса и Доминика Рейеса, прошедшего на турнире UFC 247.



«Позвольте мне объяснить своё решение по главному событию турнира, чтобы завершить споры. Если вы посмотрите на статистику, то увидите, что Рейес не владел преимуществом ни в один момент боя. Джонс доминировал на протяжении всего поединка и выиграл второй, третий, четвёртый и пятый раунды. Я работаю в Атлетической комиссии штата Техас много лет и знаю свою работу», — написал Джо Солис в своём «твиттере».



Напомним, судьи отдали победу Джону Джонсу единогласным решением. После боя многие оказались несогласны с таким исходом.

Рейес: судья, который насчитал 49:46 — ты кто такой?