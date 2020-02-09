Уайт: перед пятым раундом я считал, что Рейес победил Джонса со счётом 3:1

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал судейское решение в бою Джона Джонса с Домиником Рейесом. Напомним, невзирая на неплохую работу Рейеса, все судьи отдали победу его сопернику, что вызвало неоднозначную реакцию.
«Ещё перед пятым раундом я считал, что Рейес победил со счётом 3:1. Мои дети спрашивали меня о том, как так получилось, ведь Рейес выиграл. Но они не одни такие — такое же мнение у сотен людей. Нет единого мнения, что у Рейеса украли победу. У всех разный счёт по раундам. Однако какая разница? Мы не судьи. А судьи приняли своё решение и отдали победу Джону Джонсу. Вот и всё», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.
По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Джон в третий раз кряду защитил титул чемпиона организации в полутяжёлой весовой категории.
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